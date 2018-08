Serie C, i possibili 10 colpi di mercato della settimana

Fonte: TuttoC.com

Ottava e ultima settimana di calciomercato, quella decisiva per colpi e novità. Tanti gli acquisti che saranno perfezionati entro sabato, ma vediamo adesso i dieci colpi che sembrano essere più imminenti.

Jefferson – Dalla Viterbese al Monza: i laziali stanno per ora monitorando la situazione, guardandosi intorno per cercare di sopperire all'eventuale partenza dell'attaccante, dalla Brianza danno la trattativa per fatta. In attesa di annuncio ufficiale.

Andrea De Falco – Dal Benevento al L.R. Vicenza Virtus: il nodo di questo grande colpo a centrocampo sta nella buonuscita che il club campano dovrebbe dargli, ma proprio dal Sannio assicurano che entro martedì si sbloccherà tutto.

Anthony Taugourdeau – Dal Trapani...al Trapani: i rinforzi non devono essere sempre ricercati altrove. Perché i top stanno anche tra le mura amiche: ecco che il centrocampista ha trovato col club l'intesa per per prolungare il contratto, spalmando il proprio ingaggio. E rimanere.

Daniele Cacia – Da svincolato al Novara: nella folta concorrenza per arrivare all'attaccante, svincolato dopo il fallimento del Cesena, a spuntarla è stato il Novara, che ha messo sul piatto un accordo biennale.

Caio De Cenco – Dal Padova al SudTirol: la conferma di una trattativa in corso, con tanto di positivo spiraglio, è arrivata direttamente dal DS biancoscudato Zamuner. Oggi potrebbe essere il giorno del brasiliano in biancorosso.

Salvatore Sandomenico – Dalla Juve Stabia alla Reggina: l'accordo economico tra le parti è stato raggiunto, manca solo la formalizzazione scritta di una trattativa che ha comunque già i paletti stabiliti. Oggi, probabilmente il giorno dell'annuncio.

Danilo Pasqualoni – Dalla Reggina al Pro Piacenza: l'accordo sembra trovato, e il il classe '94 potrebbe firmare in settimana il suo contratto con il club allenato da mister Giannichedda.

Roberto Candido – Dal Padova al Rimini: i romagnoli hanno battuto la concorrenza del Renate, e sono arrivati al trequartista, che non rientra nei piani del club biancoscudato. Firma attesa a breve.

Enrico Guarna – Dal Foggia al Potenza: sembra prima esserci lo scoglio della rescissione con il Foggia, ma passato quello step per il portiere si aprirebbero le porte del club neopromosso in C. La prima è scelta di patron Caiata è lui.

Pablo Gonzalez – Dall'Alessandria...all'Alessandria: il DS Cerri non ha escluso una sua possibile permanenza. Del resto, il "problema" Gonzalez era legato solo all'ingaggio, non certo al valore (indiscutibile) del calciatore: e se il Novara non riparte all'attacco...