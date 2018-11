Serie C, i recuperi del 2° turno: ok Albissola, Siena, Ternana e Catania

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Serata di Champions League, ma non solo. Perché anche la Serie C è scesa in campo con alcune gare valide come recuperi della seconda giornata. Nel pomeriggio, inoltre, l'Arezzo ha battuto la Pro Vercelli per 3-1. Questi i risultati emersi questa sera:

Girone A

Novara-Albissola 0-1

Siena-Pisa 1-0

Girone B

Fano-Ternana 0-1

Girone C

Catania-Siracusa 2-1