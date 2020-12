Serie C, i risultati degli anticipi: vittorie di misura per Como e Vis Pesaro. Pari per la Pro Vercelli

Sono terminati i primi tre anticipi della giornata di Serie C. Nel Girone A il Como ha battuto la Carrarese per 2-1: vantaggio lariano di Gatto dopo due minuti, pareggio a fine primo tempo di Calderini e nuovo e definitivo vantaggio dei padroni di casa al 78° grazie ad Arrigoni. Pareggio in extremis invece per la Pro Vercelli che va in vantaggio con Hristov, subisce la rimonta dell'Albinoleffe (Galeandro e Genevier in gol) e trova il 2-2 finale all'88° con Emmanuello. Vittoria in rimonta invece nel Girone B per la Vis Pesaro che grazie a una doppietta di Lazzari ribalta il vantaggio dell'Imolese firmato da Moracchioli.

Girone A

Como-Carrarese 2-1 (2° Gatto, 78° Arrigoni; 38° Calderini)

Pro Vercelli-Albinoleffe 2-2 (11° Hristov, 88° Emmanuello; 35° Galeandro, 51° Genevier)

Girone B

Imolese-Vis Pesaro 1-2 (43° Moracchioli; 49°, 61° Lazzari)