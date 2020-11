Serie C, i risultati dei due recuperi: Foggia corsaro a Caserta. Impresa Palermo: pari in 9

Nel pomeriggio di oggi si sono giocate due gare di recupero del Girone C di Serie C. Nella prima, valida per la seconda giornata, il Foggia ha sbancato il campo della Casertana grazie a un gol per tempo: al 10° è stato Rocca su rigore a sbloccare la gara, mentre al 55° Vitale l’ha chiusa per il 2-0 finale. Nella seconda, valida per la settima giornata, impresa del Palermo a Catanzaro: i rosanero infatti restano in nove uomini, espulsi Broh e Crivello, vanno sotto di una rete e nel finale riescono a conquistare un punto insperato. Protagonista, nel bene e nel male, Evacuo che prima segna il rigore per il vantaggio dei giallorossi calabresi e poi sigla la sfortunata autorete, deviazione su punizione di Almici, che fissa il risultato sull’1-1.

Casertana-Foggia 0-2 (10° rig. Rocca, 55° Vitale)

Catanzaro-Palermo 1-1 (74° rig. Evacuo; 88° aut. Evacuo)