Serie C, i risultati dei recuperi: derby calabrese al Catanzaro

© foto di Andrea Rosito

Nella serata di oggi si sono giocati tre recupero di Serie C: due del Girone A e uno del Girone C. I primi due sono finiti in parità con il Novara che allunga la striscia di risultati positivi pareggiando a reti inviolate contro il Pontedera, mentre nel big match fra Pro Vercelli e Piacenza i piemontesi passano avanti allo scadere del primo tempo grazia a un’autorete di Pergreffi per poi essere raggiunti dagli emiliani al 71° (gol di Pesenti). Nel derby calabrese fra Catanzato e Reggina vincono i giallorossi grazie a una rete di Infantino all’83° che permette ai suoi di salire al quinto posto a -1 dal Catania, mentre gli amaranto restano fermi a quota 11 in classifica.

Girone A

Pontedera-Novara 0-0

Pro Vercelli-Piacenza 1-1 (42° aut. Pergreffi; 71° Pesenti)

Girone C

Catanzaro-Reggina 1-0 (83° Infantino)