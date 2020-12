Serie C, i risultati dei recuperi: Livorno corsaro, l'Arezzo pareggia nel finale. Poker per l’Avellino

Si sono conclusi i recuperi di Serie C nei tre gironi. In quello A il Livorno, che sembra aver risolto i proprio problemi finanziari, festeggia una vittoria in trasferta contro la Pro Vercelli. A decidere la gara i gol di Murilo e Braken nella ripresa. Nel Girone B l’Arezzo pareggia all’ultimo secondo contro il Fano: marchigiani avanti al 9° con Barbuti e raggiunti da Cutolo al 96°. Nell’altra sfida del girone invece il Legnago si impone sull’Imolese grazie alla doppietta di Chakir. Infine nel Girone C vittoria larga per l’Avellino che cala un poker contro il Monopoli.

Girone A

Pro Vercelli-Livorno 0-2 (69° Murilo, 82° Braken)

Girone B

Arezzo-Alma J. Fano 1-1 (90° Cutolo; 9° Barbuti)

Legnago-Imolese 2-1 (27°, 49° Chakir; 56° Polidori)

Girone C

Avellino-Monopoli 4-0 (10° Bernardotto, 13° S. D’Angelo, 16° Dossena, 87° Fella)