Serie C, i risultati del Girone A: crollo Juve U23, Pro Vercelli di misura

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è anche la Serie C in campo in questo sabato ricco di partite in Italia. Alle 14.30 s'è giocata una buona tranche delle sfide del Girone A, di seguito risultati finali e marcatori:

Carrarese-Pro Piacenza 3-0 a tavolino

Juventus U23-Pistoiese 0-4 (19', 65' Petermann, 80' Forti, 84' Momente)

Olbia-Lucchese 0-1 (30' Sorrentino)

Pro Patria-Arezzo 1-1 (21' Foglia, 61' Mastroianni)

Pro Vercelli-Gozzano 1-0 (24' Berra)

Siena-Arzachena 1-3 (41', 64' Cecconi, 85' Fabbro)