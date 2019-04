Serie C, i risultati del Girone A: Entella ko, pari interno per la Juve U23

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

La lotta promozione nel Girone A di Serie C è totalmente riaperta. Il Piacenza ha superato per 2-1 il Cuneo e, grazie alla concomitante sconfitta della Virtus Entella in casa della Pro Patria per 2-0, si è portato a un punto dalla vetta. I piacentini hanno ottenuto i tre punti in rimonta, con Ferrari e Corradi a ribaltare la rete iniziale di Bertoldi. I liguri, invece, si sono dovuti arrendere ai gol di Zaro e Le Noci. A chiudere il quadro il pareggio a occhiali tra Pro Vercelli e Lucchese, con i piemontesi che sbagliano un rigore a tempo scaduto. Di seguito i risultati finali:

RISULTATI:

Albissola-Siena 3-2

Arzachena-Pisa 0-3

Carrarese-Gozzano 2-1

Juventus U23-Olbia 2-2

Piacenza-Cuneo 2-1

Pro Patria-Virtus Entella 2-0

Pro Vercelli-Lucchese 0-0

CLASSIFICA: Virtus Entella 66, Piacenza 65, Pisa 62, Carrarese 59, Pro Vercelli 58, Siena 56, Arezzo 55, Pro Patria 53, Novara 46, Pontedera 43, Juventus U23 36, Alessandria 36, Olbia 35, Pistoiese 33, Gozzano 33, Arzachena 30, Albissola 26, Cuneo 24, Lucchese 23,