© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tante gare in scena alle 14.30 per il Girone A di Serie C. Di seguito risultati e marcatori del pomeriggio:

Arezzo-Alessandria 1-1 (75' De Luca, 95' Cutolo)

Carrarese-Pistoiese 2-1 (7' Forte, 34' Ricci, 66' Tavano)

Juventus U23-Pisa 1-3 (29' Lisi, 62' Di Quinzio, 66' Bunino, 90' Marconi)

Novara-Luccese 2-2 (31' Ronaldo, 36' Cinaglia, 84' Sorrentino, 88' Bortolussi)

Piacenza-Arzachena 3-1 (32' Sanna, 38' Silva, 67' Troiani, 82' Corradi)