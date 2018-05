Serie C, i risultati del Girone A: Prato sconfitto e in Serie D

Ultima giornata del Girone A di Serie C e primi verdetti. Il più importante è quello relativo alla salvezza con l'Arezzo che vince al 90° in casa della Carrarese e, complice la sconfitta del Prato in casa contro la Robur Siena, si salva senza passare dai play out con i Lanieri che invece salutano i professionisti e retrocedono fra i dilettanti. A fargli compagnia sarà una fra Gavorrano e Cuneo che si sono classificate rispettivamente terzultima e penultima. In zona play off si qualificano invece Giana Erminio, Pistoiese e Pontedera, che nonostante l'undicesimo posto finale si qualifica alla post season grazie alla vittoria dell'Alessandria in Coppa Italia Serie C.

Alessandria-Cuneo 3-1 (54° Nicco, 69° Marconi 90° Fischnaller; 41° Cristini)

Arzachena-Giana Erminio 1-1 (92° Nuvoli; 18° Marotta)

Carrarese-Arezzo 0-1 (90° Cellini)

Gavorrano-Pistoiese 1-0 (93° Barbuti)

Lucchese-Pro Piacenza 0-4 (41°, 60° Starita, 45° Barba, 87° Ricci)

Monza-Olbia 3-0 (20° Guidetti, 50° D'Errico, 77° Trainotti)

Piacenza-Livorno 2-2 (23° Pesenti, 64° Corazza; 17°, 42° Vantaggiato)

Prato-Robur Siena 2-3 (4° Orlando, 29° Ceccarelli; 26°, 38° Marotta, 77° Emmausso)

Viterbese-Pontedera 1-0 (21° Celiento)

La classifica: Livorno 68, Siena 67, Pisa 61, Monza 58, Viterbese 58, Alessandria 56, Carrarese 55, Piacenza 50, Giana Erminio 46, Pistoiese 46, Pontedera 46, Lucchese 44, Olbia 43, Pro Piacenza 41, Arzachena 39, Arezzo 37, Gavorrano 34, Cuneo 32, Prato 26