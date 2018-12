© foto di ATP

Sono terminate le sei gare delle 14:30 del Girone B di Serie C: il risultato più eclatante è quello di Terni dove il LR Vicenza Virtus ha sbancato il Liberati per 2-0 grazie ai gol di Giacomelli e Zonta. Vittoria di misura invece per la Triestina contro una delle rivelazioni della stagione, l’Imolese, e per la Feralpisalò in casa della Giana per 4-2. Pareggi invece in Sudtirol-Pordenone, Teramo-Renate e Gubbio-Monza, con la squadra di Brocchi che continua nel suo periodo senza vittorie. Questi i risultati delle gare:

Giana Erminio-Feralpisalò 2-3

Gubbio-Monza 0-0

Sudtirol-Pordenone 1-1

Teramo-Renate 2-2

Ternana-LR Vicenza Virtus 0-2

Triestina-Imolese 1-0