© foto di Andrea Rosito

Alle 16.30 quattro partite in scena per il girone C di Serie C. Di seguito risultati e marcatori di tutte le sfide:

Bisceglie-Reggina 0-1 (96' Bellomo)

Catanzaro-Rende 3-0 (1', 36', 44' Fischnaller)

Matera-Sicula Leonzio 0-4 (19' Marano, 26' D'Angelo, 67' Miguel Angel, 70' Bollino)

Virtus Francavilla-Cavese 2-0 (47' Marino, 88' Caporale)