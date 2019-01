Sono terminate le gare delle 14:30 del Girone B di Serie C. Diversi i risultati a sorpresa iniziando dalla sconfitta del Pordenone in casa contro il Rimini, bravo a rimontare lo svantaggio iniziale. Cade in casa anche la Ternana a cui non giova il cambio di allenatore: al Liberati passa la Vis Pesaro per 2-0. Si salva in extremis la Sambenedettese che pareggia quasi allo scadere contro la Giana Erminio. Pari anche in Gubbio-Teramo (0-0), Sudtirol-Virtus Verona (1-1) e Fermana-Renate (1-1). Questi i risultati:

Fermana-Renate 1-1 (58° Maurizi; 32° Gomez)

Gubbio-Teramo 0-0

Pordenone-Rimini 1-2 (22° Berrettoni; 26° Montanari, 55° Arlotti)

Sambenedettese-Giana Erminio 1-1 (87° Miceli; 51° Jefferson)

Sudtirol-Virtus Verona 1-1 (17° Romero; 4° Ferrara)

Ternana-Vis Pesaro 0-2 (1° Petrucci, 78° Lazzari)