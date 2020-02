vedi letture

Serie C, i risultati del pomeriggio: vincono Carrarese, Modena e Teramo. Pari per il Rimini

Nei tre anticipi delle 15:00 di Serie C vanno registrate due vittorie interne, due esterne e un pari. Nel Girone A la Carrarese vince per 3-0 sul Gozzano grazie alle reti di Calderini, Infantino e Cardoselli, mentre la Pergolettese batte il Renate per 2-1 con i gol di Duca e Franchi inframezzati da quello del pari di Sorrentino. Nel girone B vittoria importante per il Modena, a segno Spagnoli, contro il Sudtirol, mentre Virtus Verona e Rimini non vanno oltre lo 0-0. Infine nel Girone C vince il Teramo sul campo del Rieti con le reti di Birligea e Magnaghi.