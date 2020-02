vedi letture

Serie C, i risultati della sera: 1-1 del Siena, vince 2-0 del Fano. Poker della Virtus Francavilla

Nel sabato di Serie C si sono giocate tre gare: nel girone A il Siena ha impattato per 1-1 contro l'Albinoleffe e al gol degli ospiti di Sibilli ha risposto D'Auria per il pareggio dei padroni di casa. Nel girone B il Fano ha trionfato per 2-0 contro l'Imolese grazie alle reti di Parlati e Barbuti, mentre nel girone C la Virtus Francavilla ha rifilato un 4-0 al Catanzaro.

SERIE C

GIRONE A - Siena-Albinoleffe 1-1

GIRONE B - Fano-Imolese 2-0

GIRONE C - Virtus Francavilla-Catanzaro 4-0