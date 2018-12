© foto di Giuseppe Scialla

Un solo gol in due partite nella serata del Girone C di Serie C. La Casertana conquista il secondo successo consecutivo, anche senza allenatore, visto che ancora non s'è deciso per la successione di Fontana. Il Rende scivola così a -5 dalla Juve Stabia, nonostante una gara in più, e potrebbe essere superato da tante altre squadre alle spalle. La Casertana sale al sesto posto. 0-0 invece tra Siracusa e Sicura Leonzio, un punto che probabilmente non accontenta nessuna delle due formazioni.