Serie C, i risultati della serata: Ternana corsara a Catania. Pari Bari. Vince la Pro Vercelli

vedi letture

Nel Girone A la Pro Vercelli vola in testa alla classifica grazie alla vittoria di misura – firmata Comi – contro la Juventus Under 23, mentre Carrarese e Pontedera agganciano il secondo posto dopo le vittoria su, rispettivamente, Pistoiese e Lecco. Vittoria di misura infine per la Pro Sesto contro la Giana Erminio.

Nel Girone B vittoria rotonda del Cesena sul Fano, un 3-0 che porta le firme di Ciofi e Bortolussi (doppietta), mentre il Ravenna si impone per 2-0 contro la Virtus Verona. Solo pari per la Sambenedettese con Polidori che pareggia il gol su rigore di Maxi Lopez. 2-1 firmato Neglia per la Fermana in casa contro il Gubbio.

Nel Girone C il colpo lo piazza la Ternana che batte per 3-1 il Catania in trasferta, ma anche il Monopoli coglie un risultato importante nel derby col Bari: uno 0-0 che stoppa i sogni di vetta solitaria per i biancorossi. Nelle altre gare pari fra Viterbese e Bisceglie e Potenza-Teramo.

Girone A

Piacenza-Olbia 1-1 (89° Corradi; 39° Altare)

Albinoleffe-Renate 1-0 (55° Giorgione)

Alessandria-Grosseto 0-1 (90° Moscati)

Livorno-Novara 2-3 (4° Haoudi, 88° Canessa; 6° aut. Di Gennaro, 45° Cagnano, 90° Cisco)

Pontedera-Lecco 1-0 (43° rig. Risaliti)

Carrarese-Pistoiese 2-0 (80° Schirò, 90° Infantino)

Pro Sesto-Giana Erminio 1-0 (80° Di Munno)

Pro Vercelli-Juventus U23 1-0 (24° Comi)

Pro Patria-Lucchese domani ore 15:00

Como-Pergolettese ore 17:30

Girone B

Sudtirol-Carpi 3-0 (8° Tait, 31° Rover, 85° Magnaghi)

Mantova-Matelica 5-2 (13°, 52°, 57° Ganz, 62° Di Molfetta, 90° Cheddira; 49° Volpicelli, 76° Calcagni)

Arezzo-Padova 0-5 (8° Della Latta; 14° Nicastro, 36°, 77° Ronaldo, 59° Buglio)

Legnago-Perugia 0-2 (15° Melchiorri, 75° Bianchimano)

Vis Pesaro-Triestina 0-1 (45° Litteri)

Modena-Feralpisalò 0-0

Cesena-AJ Fano 3-0 (5° Ciofi, 18°,28° Bortolussi)

Fermana-Gubbio 2-1 (22°, 60° rig. Neglia, 4° rig. Sainz Maza)

Imolese-Sambenedettese 1-1 (21° Polidori, 15° Maxi Lopez)

Ravenna-Virtus Verona 2-0 (25° Caidi, 38° Mokulu)

Girone C

Paganese-Virtus Francavilla 0-0

Casertana-Catanzaro 0-0

Palermo-Turris Rinviata

Potenza-Teramo 1-1 (33° Cianci; 67° Pinzauti)

Viterbese-Bisceglie 1-1 (16° Rossi; 90° Sartore)

Catania-Ternana 1-3 (81° Maldonado; 42° Partipilo, 59° Raicevic, 67° Defendi)

Monopoli-Bari 0-0

Foggia-Avellino domani 20:45

Juve Stabia-Cavesa 20:45