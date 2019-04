Serie C, i risultati delle 14:30: il Trapani batte il Potenza, cade il Siracusa

© foto di Federico Gaetano

Si sono concluse le gare giocate alle 14:30 in Serie C.

"Inaugurato" da Triestina-Fermana il Girone B: gli alabardati si impongono 3-0 sui marchigiani, provando di fatto a tenere vivo il campionato. Gli attuali 61 punti valgono un -4 dalla vetta, ma il Pordenone, capolista, scenderà in campo alle 16:30. Rimangono invece 46 i punti della Fermana.

Nel Girone C anche il Trapani tiene vivo il torneo battendo 2-1 il Potenza, fermo a quota 50, portandosi a quota 67 in classifica, ma con la Juve Stabia prossima a scendere in campo alle 16:30. A ogni modo, le Vespe, se promozione sarà, sono costrette a rimandare la festa.

Sempre ai vertici, Viterbese e Catanzaro si sono affrontate al "Rocchi", e non si sono fatte male, 2-2 il finale, con le Aquile che hanno comunque subito la doppia rimonta: due punti persi per la formazione di Auteri, a quota 58, due guadagnati per quella di Calabro, che si porta a 45 lunghezze, con due gare ancora da recuperare.

Si intrecciano invece, tra playoff e salvezza, le gare del "Pinto" e dello "Scopigno": tra Casertana-Siracusa finisce 2-1, con i falchetti ora a quota 47 e i siciliani a 36, e a poco è servito il risultato emerso dal Lazio, tra Rieti-Rende, che non sono andate oltre l'1-1. La truppa di Capuano è ora a quota 34, 44 invece i punti dei calabresi.

In bilico tra il niente e la zona playoff, strappa tre punti importanti la Reggina, che batte la Cavese 0-1 in Campania: 43, ora, i punti della formazione di Cevoli, mentre i campani rimangono fermi a 40.