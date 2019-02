Serie C, i risultati delle 14:30. Piacenza e Rieti corsare

Erano cinque le gare di Serie C (tre del Girone A e due del Girone C) in programma alle 14:30. Nel girone del nordovest importante vittoria del Piacenza in casa della Carrarese. Gli emiliani, che hanno agganciato la Pro Vercelli in testa alla classifica, sbloccano la gara a dieci dalla fine con Pergreffi e poi trovano il raddoppio in pieno recupero con Ferrari. Pari invece nelle altre due gare: Il Cuneo impatta 1-1 con la Robur Siena andando in vantaggio grazie a un autogol di Rossi al 26°, ma venendo raggiunto al 56° dal solito Aramu. 1-1 anche fra Gozzano e Pontedera, padroni di casa avanti con Messias dopo 17 minuti e raggiunti da Caponi poco dopo l’ora di gioco.

Nel girone C vittoria in trasferta del Rieti contro la Vibonese in un match che ha visto ben tre espulsioni (Altobello al 45° e Bubas al 47° fra i padroni di casa e Carpani al 69° fra gli ospiti): decidono le reti di Cernigoi al 68° e Gondo al 90°. Vittoria di misura invece per la Viterbese sulla Virtus Francavilla, decide Bismark al 34°.

Girone A

Carrarese-Piacenza 0-2 (80° Pergreffi, 90° Ferrari)

Cuneo-Robur Siena 1-1 (26° Aut. Rossi; 56° Aramu)

Gozzano-Pontedera 1-1 (17° Messias; 64° Caponi)

Girone C

Vibonese-Rieti 0-2 (68° Cernigoi, 90° Gondo) 45° espulso Altobello, 47° Bubas

Viterbese-Virtus Francavilla 1-0 (34° Bismark)