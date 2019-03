Serie C, i risultati delle 14:30: prima sconfitta per la Juve Stabia

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

Ricco primo pomeriggio di domenica in Serie C. Nell'unica gara del Girone B colpo del Sudtirol che vince in trasferta 0-1 con la Vis Pesaro grazie al gol di Gianluca Turchetta alla mezz'ora del primo tempo.

Nel Girone C il Catania vince 1-0 il big match con la Juve Stabia. Agli etnei basta il calcio di rigore trasformato da Francesco Lodi in avvio di gara. Prima sconfitta in campionato per le Vespe. Non ne approfitta il Trapani che crolla 4-1 a Brindisi contro una travolgente Virtus Francavilla. I biancazzurri segnano nel primo tempo con Partipilo e Folorunsho e nella ripresa con Gigliotti e Sarao su rigore, gol della bandiera granata di Scognamillo. Male anche il Catanzaro, al terzo KO consecutivo a Rieti, che vince 1-0 grazie a capitan Gigli. Sempre per 1-0 il successo della Sicula Leonzio sul Monopoli con la seconda rete consecutiva del difensore Manuel Ferrini.

Incredibile 3-4 tra Casertana e Viterbese. Laziali avanti su rigore con Pacilli, momentaneo pareggio di Meola ma prima dell'intervallo altro penalty di Pacilli e Tsonev sembrano mettere al gara in discesa per la squadra di Calabro. Reazione veemente dei Falchetti della ripresa, Castaldo accorcia e Zito pareggia. Ma è Mignanelli ha fissare a due minuti dal termine il risultato. Infine termina 0-0 la gara tra Bisceglie e Siracusa.