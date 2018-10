Serie C, i risultati delle 14:30: vincono Pontedera, FeralpiSalò e Triestina

Fonte: TuttoC.com

© foto di Giuseppe Scialla

Sette le gare giocate a partire dalle 14:30 in questo pomeriggio di Serie C.

Nel Girone A è parità per 1-1 tra Lucchese e Cuneo, a De Feo risponde Said. Il Pontedera batte 2-1 l'Olbia: Calcagni e Caponi per i granata, accorcia le distanze Vallocchia.

Nel Girone B successo della Feralpisalò che piega 3-1 il Teramo con reti di Caracciolo, Ferretti e Scarsella, per i biancorossi gol della bandiera di Ranieri. Termina 2-2 Giana Erminio-Rimini: romagnoli due volte avanti, con Volpe e poi con Arlotti, raggiunti una prima volta da Lunetta e una seconda da Perna. Il Vicenza batte 2-1 la Vis Pesaro in rimonta: ospiti in vantaggio con Lazzari, ma Arma pareggia e Laurenti firma il gol da tre punti. La Triestina ha la meglio per 2-0 sulla Virtus Verona solo nel finale, con i gol di Maracchi e Granoche. Infine termina 1-1 il match tra Ternana e Renate: pantere avanti con Simonetti, risultato agguantato da Marilungo.