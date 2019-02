Serie C, i risultati delle 14:30: vittorie per Albissola e Pro Vercelli

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

Ben dieci le gare di Serie C iniziate alle 14:30 e appena concluse.

Nel Girone A l'Albissola torna al successo battendo 2-1 l'Arzachena: sardi avanti con Cecconi ma Cisco e Martignago ribaltano il punteggio a favore dei liguri. Pareggio per 1-1 tra Olbia e Pontedera: a Borri per i granata risponde Ragatzu su calcio di rigore. L'Entella espugna Pistoia per 0-2 grazie ad Ardizzone e Mancosu. Pro Vercelli corsara 0-1 a Carrara grazie ad un gol di Morra a quindici minuti dal termine. Pareggio in extremis dell'Alessandria che agguanta l'1-1 col Pisa in pieno recupero grazie a De Luca. Nella prima frazione i nerazzurri erano andati in vantaggio con un calcio di rigore di Pesenti.

Nel Girone C emozionante 3-4 nel derby tra Reggina e Catanzaro: i giallorossi ne fanno ben quattro nel primo tempo, con D'Ursi (doppietta), Bianchimano e Celiento. Gli amaranto nella ripresa sfiorano la clamorosa rimonta con Bellomo, Doumbia e Tassi. La Viterbese regola 2-0 il Siracusa nonostante l'inferiorità numerica: a segno Tsonev e Luppi. Termina 0-0 Vibonese-Catania. Altri risultato scoppiettante è invece il 2-3 tra Sicula Leonzio e Cavese: bianconeri due volte avanti, prima con Miracoli e poi con Laezza, ma due volte raggiunti dai blufoncè, a segno con De Rose e Fella. Infini l'ex Sainz-Maza segna il gol decisivo per gli aquilotti.