© foto di Federico Gaetano

Si sono concluse le cinque gare giocate oggi alle ore 14:30, valide per il Girone B. Il Pordenone si impone in casa del Fano grazie alle reti di Semenzato e Magnaghi. La Triestina, invece, si impone sul campo della Vis Pesaro grazie a un gol di Maracchi. Ok anche la Fermana, vittoriosa per 1-0 in casa della Virtusvecomp Verona grazie alla rete di Maurizi. Pareggio tra Renate e Sambenedettese e tra Albinoleffe-Imolese, entrambi per 1-1.