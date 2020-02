vedi letture

Serie C, i risultati delle 15:00: vince la Juve U23. Frenata per il Bari, Monopoli ko

Undici le partite disputate oggi pomeriggio e valide per la 27esima giornata di Serie C. Nel Girone A la Juventus U23 batte la pianese, mentre l’Olbia si impone in casa contro la Pistoiese. L’Alessandria si impone invece 1-0 sul campo del Pontedera. Nel Girone Bia Vicenza vince 3-1 sul campo del Cesena, mentre il Gubbio impatta 0-0 contro la Reggiana. Infine 1-0 per la Triestina sul campo del Ravenna. Nel Girone C finisce 0-0 il match tra Catania e Ternana, mentre il Bari non va oltre l’1-1 contro la Cavese. Vittoria di misura per la Sicula Leonzio sul campo del Monopoli, mentre vincono Reggina e Potenza, contro Paganese e Viterbese. Di seguito tutti i risultati:

GIRONE A

Juventus U23-Pianese 1-0 14' Brunori

Olbia-Pistoiese 1-0 30' Ogunseye

Pontedera-Alessandria 0-1 78' Martignago

GIRONE B

Cesena-Vicenza 1-3 39' Guerra (V), 65' Saraniti (V), 70' Cinelli (V), 76' Butic (C)

Gubbio-Reggio Audace 0-0

Ravenna-Triestina 0-1 73' Gomez (T)

GIRONE C

Catania-Ternana 0-0

Cavese-Bari 1-1 46' Antenucci (B), 54' Sainz-Maza (C)

Monopoli-Sicula Leonzio 0-1 70' Lescano

Reggina-Paganese 3-0 49' e 85' Denis, 51' Rubin

Viterbese-Potenza 1-3 17' e 53' Murano (P), 76' Volpe (V), 80' Ricci (P)