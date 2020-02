Serie C, i risultati delle 15: goleade per Padova e Sudtirol. Catania ko

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Si sono giocate oggi le sfide valide per la 24esima giornata di Serie C. Nel Girone A ben tre partite finiscono senza reti, mentre la Carrarese cade a sorpresa in casa contro la Giana Erminio. Nel Girone B goleada da parte ddi Padova e Sudtirol contro Vis Pesaro e Arzignano, mentre il Rimini impatta per 2-2 contro il Carpi. 0-0 tra Triestina e Virtus Verona. Infine nel girone C frena la Ternana (0-0 contro la Sicula Leonzio), mentre il Teramo vince 3-0 contro il Rende. Cade il Catania in casa contro il Monopoli. Di seguito tutti i risultati:

GIRONE A

Alessandria-Pianese 0-0

Carrarese-Giana Erminio 1-4

25' Greselin (GE), 28' Murolo (C), 47' e 66' Manconi (GE), 74' Perna (GE)

Olbia-Renate 0-0

Pro Patria-Robur Siena 0-0

GIRONE B

Padova-Vis Pesaro 4-0

8' Nicastro, 49' Buglio, 70' Ronaldo su rigore, 81' Santini su rigore

Rimini-Carpi 2-2

45' Codromaz (R), 50'pt Letizia su rigore (R), 72' Biasci (C), 92' Biasci su rigore (C)

Sudtirol-Arzignano 5-0

26' Rover, 38' Beccaro, 49' Gigli, 55' Tait, 73' Petrella

Triestina-Virtus Verona 0-0

GIRONE C

Bisceglie-Avellino 1-1

40' Di Paolantonio su rigore (A), 47'pt Montero (B)

Casertana-Picerno 1-1

92' Kosovan (P), 94' Tascone (C)

Potenza-Rieti 1-1

8' De Sarlo (R), 41' Coccia (P)

Teramo-Rende 3-0

15' Cancellotti, 58' e 62' Magnaghi

Ternana-Sicula Leonzio 0-0

Catania-Monopoli 0-2

17' Fella, 66' Donnarumma