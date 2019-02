Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

Tre le gare giocate alle 16:30 in Serie C.

Nel Girone A Gozzano e Alessandria pareggiano per 1-1. I padroni di casa sbloccano il risultato al 73' con un calcio di rigore trasformato da Carletti, ma quattro minuti dopo arriva il pari dei grigi grazie ad un colpo di testa di Chiarello.

Nel Girone B il Monza supera per 1-0 il Fano. La rete da tre punti è realizzata al 68' da Anastasio. La capolista Pordenone vince 0-1 in trasferta con la Fermana. Di Burrai all'81' il gol partita. Nel finale il match è stato interrotto per diversi minuti a causa di un blackout all'impianto elettrico.