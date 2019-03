Serie C, i risultati delle 16:30: vittoria per la Triestina, stop FeralpiSalò

Fonte: TuttoC.com

Si sono chiuse le gare del Girone B iniziate alle ore 16:30. Importante successo esterno della Triestina che si impone al “Menti” di Vicenza per 2-0, dimostrando di aver dimenticato il ko nello scontro diretto con il Pordenone. Il successo si concretizza nello spazio di tre minuti, quelli tra 37’ e 39’ grazie a Costantino e Procaccio. Non tiene il ritmo la FeralpiSalò, a cui sfugge la vittoria in pieno recupero: Scarsella porta in vantaggio i “leoni del Garda” al 27’, pari di Fissore al 92’. Al quarto posto sale l’Imolese, che centra l’impresa di giornata, vincendo 3-0 in casa della derelitta Ternana. Gargiulo ed una doppietta di Rossetti bastano a Dionisi per conquistare tre punti pesantissimi. Il derby romagnolo va al Ravenna che sbanca Rimini con gol di Esposito al 25’. In zona retrocessione perentoria vittoria della Giana Erminio che batte 4-0 il Gubbio: i marcatori sono Perna, Pinto e Dalla Bona, a cui aggiungere l’autorete di Schiaroli. Seconda vittoria esterna consecutiva per la Virtus Verona che fa la festa al Teramo: il 2-1 finale è firmato da Casarotto e Manfrin, inutile gol teramano di Infantino allo scadere.