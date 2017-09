Serie C, i risultati delle 16,30. Viterbese in testa, pari Triestina-Reggiana

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Erano quattro le partite in programma alle ore 16,30 nel calendario della domenica di Serie C. Tre quelle valide per il girone A: la Viterbese, espugnando 1-3 il campo dell'Arzachena, vola momentaneamente in testa da sola, aspettando i verdetti di tutte le altre partite. Bella prova del Cuneo che trionfa di misura in uno stadio complicato come quello del Piacenza, e anche la Pistoiese si impone di giustezza sul Monza. Parità nell'unica partita valida per il gruppo B, dove tra Triestina e Reggiana è finita 1-1. Questi i risultati:

GRUPPO A

Arzachena 1-3 Viterbese

Piacenza 0-1 Cuneo

Pistoiese 1-0 Monza

GRUPPO B

Triestina 1-1 Reggiana