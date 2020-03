Serie C, i risultati delle 17:30: Bari-Avellino 2-1, ok il Potenza. Ternana rimontata sul 2-2

Solo il Girone C di Serie C è sceso in campo oggi, visto che le gare degli altri due gironi sono state rinviate per l’emergenza legata al Coronavirus. Cinque le gare disputate oggi alle 17:30. Al San Nicola il Bari ha battuto per 2-1 l’Avellino. Per i padroni di casa in gol Antenucci e Perrotta, gol irpino di Albadoro. Il Potenza batte per 2-0 il Catanzaro con gol di Giosa e Franca, mentre la Ternana si fa rimontare sul 2-2 dal Bisceglie. Umbri avanti 2-0 con Russo e Mammarella, poi pareggio pugliese firmato dalla doppietta di Montero, complice anche il rosso subito da Turi al 90’. Il Picerno vince 2-1 in casa della Virtus Francavilla e alza la quota salvezza: Virtus in vantaggio con Perez al 12’, Guerra trova il pari proprio sul finire del primo tempo. Al 49’ il gol di Esposito che decide il match in favore degli ospiti. Infine pareggio a reti bianche tra Paganese e Teramo.