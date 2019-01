Serie C, i risultati delle 18:30 e delle 19: vittoria Imolese e Feralpisalò

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

Penultimo atto della 23esima giornata del girone B, che ha visto scendere in campo tutte le sue squadre. L’Imolese continua la sua corsa e centra la sua terza vittoria consecutiva. Il gol di Lanini, al 38’ del primo tempo, decide la sfida contro il Fano disputata al Romeo Galli di Imola (1-0). Ottava rete in campionato per il giocatore, che milita nella compagine romagnola ma è di proprietà della Juventus. Un successo che proietta la formazione rossoblù al secondo posto in classifica con 38 punti, a -8 dalla capolista Pordenone. Resta a quota 23 il Fano, al 16esimo posto a pari merito con il Renate.

Dopo una ripresa piena di emozioni, si chiude l’ultimo atto della 23esima giornata del girone B di Serie C. La Feralpisalò, nella sfida della 19,00, sbanca 2-1 il Menti di Vicenza e trova la seconda vittoria di fila. Continua il digiuno di successi dei biancorossi in campionato nel 2019, che dopo due pareggi inciampa in una sconfitta. Biancorossi che restano a quota 31, gardesani che salgono al quinto posto a 34.

Una sfida aperta, con reti tutte nel secondo tempo: al 12’ del secondo tempo è Scarsella a sfruttare la doppia conclusione errata di Caracciolo e battere Grandi. Ma il Vicenza reagisce subito e trova il pari cinque minuti dopo con Nicolas Bianchi. Secondo gol per lui in questo campionato. Ma Scarsella, alla mezz’ora, sigla la sua doppietta e porta a quota 7 le sue marcature stagionali.