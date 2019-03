Serie C, i risultati delle 18:30 il Cuneo riacciuffa il Pontedera in extremis

© foto di Federico Gaetano

Si sono concluse le due gare di Serie C iniziate alle ore 18:30 e valide per la 14a giornata di ritorno. Nel girone A il Cuneo pareggia per 1-1 in casa del Pontedera. Toscani avanti al 72’ con Tommasini, poi Paolini in pieno recupero trova il pari. Nel girone B pareggio anche tra Albinoleffe e Fermana, anche qui 1-1. In gol Urbinati e Cori.