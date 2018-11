Serie C, i risultati delle 18:30: vittorie per Imolese e Vis Pesaro

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

Triplice fischio per le due gare del Girone B con fischio d’inizio alle 18:30. Sorprendente sconfitta esterna per il Vicenza Virtus, sconfitto 2-1 in casa dell’Imolese: romagnoli scatenati con Lanini che la sblocca al 39’. Con il Vicenza tutto sbilanciato in avanti arriva il raddoppio di De Marchi all’88’, con gli ospiti capaci solo di accorciare al 95’ con Giacomelli.

Sconfitta interna, invece, per la Virtus Verona che cade per mano della Vis Pesaro: marchigiani che si impongono 2-0 con una doppietta di Lazzari racchiusa tra 6’ e 27’. Veronesi sempre penultimi davanti solo al Renate.