Serie C, i risultati delle 20:30: vince il Catanzaro, pari per il Rende

© foto di Federico Gaetano

Si sono giocate alle ore 20:30 di oggi ben cinque gare valide per la 13a giornata della Serie C Girone C. Pareggio per 1-1 tra Bisceglie e Pitenza, mentre la Casertana ha battuto per 4-1 la Paganese. Pareggio del Rende sul campo della Cavese, con gli ospiti che perdono così la testa del campionato. Vittoria per 2-0 del Catanzaro sulla Sicula Leonzio, mentre finisce 3.3 il match tra Virtus Francavilla e Monopoli. Di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata:

Matera-Siracusa 2-1

Rieti-Juve Stabia 1-3

Vibonese-Viterbese 1-0

Bisceglie-Potenza 1-1

Casertana-Paganese 4-1

Cavese-Rende 1-1

Sicula Leonzio-Catanzaro 0-2

Virtus Francavilla-Monopoli 3-3

Catania-Reggina 1914 1-0

LA CLASSIFICA

JUVE STABIA 29

RENDE 27

TRAPANI 25

CATANIA 21

VIBONESE 20

CATANZARO 20

CASERTANA 18

SICULA 17

POTENZA 17

MONOPOLI 15

CAVESE 13

FRANCAVILLA 13

REGGINA 11

SIRACUSA 11

BISCEGLIE 11

RIETI 10

PAGANESE 3

MATERA 3

VITERBESE 1