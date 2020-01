Serie C, i risultati delle 20:45: frenano Carrarese e Padova

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Si è giocato oggi il match tra Pistoiese e Carrarese, valido per la 23esima giornata della Serie C Girone A. Gli ospiti mancano l’aggancio al secondo posto e si fanno rimontare dalla Pistoiese, in un match terminato 1-1. Infantino porta avanti in marmiferi al 38' ma il vantaggio dura poco perché al rientro dall'intervallo gli arancioni pareggiano grazie allo sfortunato autogol di Tedeschi, che devia nella propria porta un cross di Ferrarini. La squadra di Baldini sale a 39 e appaia il Renate al terzo posto, quella di Pancaro scavalca la Juventus U23 e stacca Arezzo e Como, portandosi al decimo posto solitario con 29 punti.

Pareggio anche nel Girone B dove il Padova pareggia per 1-1 a Carpi. I veneti sbloccano il risultato al 21' con il colpo di testa di Kresic sugli sviluppi di una punizione calciata da Halfredsson ma vengono raggiunti ad un quarto d'ora dal termine dal destro di Biasci. Gli emiliani staccano la Reggiana e si portano al secondo posto con 46 punti, sei in meno rispetto alla vetta e sei in più rispetto ai biancoscudati.

Nel Girone C, infine, ancora un pareggio per 1-1 tra Rende e Vibonese. Padroni di casa in vantaggio al 65' con Libertazzi, poi espulso nel finale, ma la squadra di Modica (squalificato e sostituito in panchina da Facciolo) trova il pareggio sette minuti più tardi con Prezioso. Un punto che serve a poco ai biancorossi, sempre terz'ultimi con 15 punti mentre i rossoblù si portano a quota 28 insieme a Casertana e Cavese, a meno uno dalla zona playoff.