Serie C, i risultati delle 20:45: vittorie per Lecco e Vibonese, pari Vis Pesaro-Legnago

Si sono giocati oggi alle 20:45 tre anticipi di Serie C. Nel Girone A il Lecco ha vinto il derby lombardo contro la Giana Erminio grazie alla rete di Mastroianni al 68’. Nel Girone B, invece, 2-2 tra Vis Pesaro e Legnago: in vantaggio i veneti con Rolfini al 16', pari di Nava al 30', avanti gli uomini di Galderisi al 73' con Gelonese, ma Pellizzari blocca il risultato all'82' sul definitivo 2-2. Infine nel Girone C vittoria per la Vibonese che batte la Cavese grazie al gol di Mattei al 59’.