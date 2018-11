Serie C, i risultati delle gare delle 14:30: cade la Fermana, ok il Gozzano

Fonte: TuttoC.com

Nove le gare di Serie C appena concluse in questa domenica di novembre.

Nel Girone A il Gozzano dilaga a Olbia: 1-4 il finale con la doppietta di Palazzolo e le reti di Emiliano e Rolfini, oltre al gol della bandiera di Senesi. Termina 1-0 Pro Patria-Arzachena, con segnatura decisiva di Le Noci, mentre è 0-0 tra Cuneo e Pistoiese.

Nel Girone B cade la capolista Fermana per mano del Rimini: 2-0 per i romagnoli con gol di Volpe e Ferrari. Aggancio in vetta fallito per l’Imolese che perde in casa del Renate per 1-0: a dare ossigeno ai lombardi è Gomez. Stesso risultato anche per il Vicenza sulla Sambenedettese: a decidere il match del “Menti” è Giacomelli. Il Ravenna pareggia in extremis a Fano: 1-1 con Raffini che risponde a Ferrante. Pirotecnico 2-2 fra Teramo e Albinoleffe: per i locali a segno De Grazia e Barbuti, tra gli ospiti reti di Kouko e Sibilli.

Nel Girone C il big match tra Catania e Catanzaro termina 0-2: i calabresi espugnano il “Massimino” grazie a Kanouté e Giannone.