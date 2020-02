vedi letture

Serie C, i risultati delle gare delle 15: Catania corsaro, l'Avellino batte la Paganese

Nelle tre gare giocate alle 15:00 arrivano vittorie importanti per Catania e Avellino. Gli etnei vincono in casa del Picerno grazie a una doppietta di Curcio, dopo il vantaggio iniziale di Santaniello, e si portano al settimo posto con 41 punti; gli irpini invece si impongono di misura contro la Paganese- Albadoro al 67° - e salgono al decimo posto, l’ultimo valido per la qualificazione ai play off. Solo pari invece fra Casertana e Sicula Leonzio in una sfida dal sapore di salvezza: campani avanti di due reti prima della mezzora, ma incapaci di mantenere il doppio vantaggio e raggiunti a dieci minuti falla fine dalla rete di Lescano.

28^ giornata del Girone C di Serie C

Sicula Leonzio-Casertana 2-2 (30° Provenzano, 79° Lescano; 22° aut. Bariti, 28° Castaldo)

Avellino-Paganese 1-0 (67° Albadoro)

Picerno-Catania 1-2 (17° Santaniello; 37°, 41° Curcio)

Vibonese-Virtus Francavilla 16:30

Bisceglie-Viterbese 18:30

Cavese-Rende 18:30

Teramo Potenza 18:30

Catanzaro-Reggina 20:45

Monopoli-Rieti 20:45

Ternana-Bari 20:45