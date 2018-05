Serie C, i risultati delle gare di andata dei playout

Fonte: www.tuttoc.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Si sono appena concluse le andate dei playout del girone B e C. Nel girone orientale il Vicenza ha piegato per due a uno il Santarcangelo. A decidere la gara le reti di Alimi e Giacomelli, intervallate dal momentaneo pareggio clementino di Lesjak. A Fondi, invece, pirotecnico pareggio per due a due tra Racing e Paganese. Pronti e via, e i campani sono in vantaggio con il solito Cesaretti. Ad inizio ripresa, però, i rossoblu ribaltano la situazione con una doppietta di Nolè. Il risultato sembra voler sorridere alla truppa di Luiso, ma ad un minuto dal termine ecco la doccia gelata azzurrostellata, griffata Bensaja. Tra una settimana i ritorni a Santarcangelo e a Pagani.

GIRONE B

Vicenza-Santarcangelo 2-1

47' Alimi, 53’ Lesjak (S), 66' Giacomelli

GIRONE C

Racing Fondi-Paganese 2-2

11’ Cesaretti, 56’ Nolè, 58’ Nolè, 89’ Bensaja