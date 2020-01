Serie C, i risultati delle gare pomeridiane: vince il Catania, pari Juve U23

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nelle gare giocate questo pomeriggio, e valide per la prima giornata del ritorno di Serie C, torna alla vittoria il Renate che batte per 2-1 il fanalino di coda Giana Erminio e si porta a 1 dal Pontedera secondo. Sempre nel Girone A vince anche l’Alessandria, 1-o in casa del Gozzano, mentre finiscono in parità Pianese-Pro Vercelli (0-0) e Juventus U23-Novara (2-2) con i bianconeri che rimontano due reti di svantaggio e conquistano un punto grazie al neo acquisto Del Sole al 90°

Nel Girone C vittoria per il Catania, 3-1 sull’Avellino, che si concretizza nel finale: vantaggio biancoverde con Zullo, pareggio di Curiale e infine doppietta negli ultimi dieci minuti di Sarno. Stesso risoltato per il Picerno che coglie tre punti preziosi in chiave salvezza battendo la Cavese. Finisce invece in parità la sfida fra Paganese e Viterbese.

Girone A

Gozzano-Alessandria 0-1 (55° Casarini)

Juventus U23-Novara 2-2 (80° Olivieri, 90° Del Sole; 48° Collodel, 66° Gonzales)

Pianese-Pro Vercelli 0-0

Renate-Giana Erminio 1-1 (8° Sorrentino, 89° Anghileri; 82° Solerio)

Girone C

Picerno-Cavese 3-1 (26° Zaffagnini, 67° Piratesi, 75° Santaniello; 48° Russotto)

Catania-Avellino 3-1 (45°Curriale, 80° rig., 90° Sarno; 40° Zullo)

Paganese Viterbese 0-0