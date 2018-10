Serie C, i risultati di Girone A e B: cade il Pordenone, Triestina corsara

Non c'è stata storia al Camp Nou. Già nel primo tempo del Clasico si era assistito ad un completo monologo a tinte blaugrana, pur con il risultato parziale su un 2-0 non di certo irrecuperabile. Ed infatti il Real Madrid aveva accorciato anche le distanze, andando a segno con Marcelo...

Le pagelle della SPAL - La mediana non gira, Antenucci ingresso tardivo

Frosinone, Longo: "Raccogliamo i segnali lanciati. Vittoria per Stirpe"

Le pagelle del Genoa - Bessa ovunque, Piatek questa volta non va

Genoa, Juric: "I rigoristi? Me ne sono dimenticato. Punto positivo"

Le pagelle dell'Udinese - De Paul alla Del Piero, esordio amaro per Musso

Milan, A. Donnarumma: "Gattuso un plus per noi. Gigio è sereno"

Cagliari, Maran: "La squadra ha interpretato il match in modo esemplare"

Udinese, Velazquez: "Siamo una famiglia. Testa libera per il Milan"

Genoa, Juric: "Peccato per il risultato, mancata aggressività"

De Paul non si ferma più. Record di gol in A e a Udine si sfregano le mani

Sampdoria, Praet: "Vogliamo avere la palla per rompere le scatole"

Inter, Spalletti: "Zhang mi dà sempre l'impressione di star con me"

GIRONE A: Cuneo-Arzachena 1-0 Olbia-Arezzo 0-0 (in corso, cominciata in ritardo)

Di seguito i risultati delle gare cominciate alle 14.30 in questo pomeriggio dedicato anche alla Serie C:

