Serie C, i risultati finali delle gare delle 14:30

Tre vittorie interne e una esterna nelle quattro gare in programma in questo sabato di Serie C, tutte valide per il Girone C.

Sicula Leonzio corsara a Pagani: azzurrostellati piegati 0-1 grazie ad una rete dopo appena 30 secondi di gioco di Ripa, che sfrutta una topica di Galli. Manita della Vibonese sulla Virtus Francavilla: nel 5-0 protagonisti Bubas e Taurino, una doppietta a testa, sigillo finale di Cani. Dopo il successo di Rieti, il Siracusa bissa al "De Simone" con la Cavese per 3-1: siciliani avanti grazie ad un'autorete di Bruno, pareggio degli aquilotti con Sciamanna che però sono sfortunatissimi perché ad inizio ripresa si fanno un altro autogol, stavolta con Silvestri, prima della terza rete degli azzurri realizzata da Di Sabatino. Solo vittorie fin qui in casa per il Trapani: al provinciale cade anche il Matera, con i granata che si impongono 2-0 con Taugordeau e Dambros marcatori.