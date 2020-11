Serie C, i risultati finali delle gare delle 15:00: il Catanzaro espugna Avellino

Questi i risultati finali delle gare di Serie C in programma alle ore 15:00. Nel girone A vittoria dell'Alessandria in casa contro il Livorno, mentre Novara-Juventus U23 termina 1-1. Nel girone B successo di misura della FeralpiSalò contro la Vis Pesaro. Due successi esterni nel girone C: vittorie di Paganese e Catanzaro rispettivamente contro Viterbese e Avellino.

GIRONE A



Novara - Juventus U23 1-1

22' Marques (J), 26' Bianchi (N)

Espulsi: al 54' Panico (N) per doppia ammonizione

Alessandria - Livorno 3-2

10' e 17' Marsura (L), 21' Blondett (A), 68' Mora (A), 93' rig. Eusepi (A)

Espulsi: al 92' Piccoli (L)

GIRONE B

Feralpisalò - Vis Pesaro 1-0

54' Ceccarelli

GIRONE C

Viterbese - Paganese 0-1

76' rig. Guadagni

Avellino - Catanzaro 1-3

32' Fella (A), 42' Curiale (C), 58' Di Massimo (C), 77' Di Piazza (C)

Espulsi: 47' Miceli (A) per doppia ammonizione