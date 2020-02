Serie C, i risultati: poker Catanzaro, bene Pro Vercelli e FeralpiSalò

© foto di Andrea Rosito

Nel pomeriggio, si sono giocate tre gare di serie C, una per girone. Questi i risultati delle sfide

GIRONE A - Conferma il buon momento di forma la Pro Vercelli di Alberto Gilardino che dopo aver fatto suo il derby col Gozzano porta a casa anche lo scalpo del Pontedera. Al 'Silvio Piola' i granata vengono atterrati con il punteggio di 3-1, prolungando così la propria astinenza dalla vittoria. Apre le danze il nuovo arrivato Rolando, pareggia i conti Bruzzo e poi nella ripresa colpiscono prima Emmanuello e infine mette l'accento sulla propria prova anche Varas.

Pro Vercelli-Pontedera 3-1

GIRONE B -Termina 1-2 Fano-Feralpisalò, anticipo della 25^ giornata del Girone B di Serie C: Leoni del Garda corsari al 'Mancini' grazie al sinistro chirurgico di Maiorino al 91', dopo essere andati una prima volta in vantaggio al 41' con il tap-in vincente di Altobelli. L'illusorio pari granata dopo soli 5' ad opera di Barbuti. Ma nei minuti finali succede di tutto: prima Tassi segna da corner e vede annullarsi il gol, poi il già citato numero 30 verdeblù (subentrato da poco più di un quarto d'ora a Guidetti) firma il blitz.



Fano-Feralpisalò 1-2

GIRONE C - Tutto facile per il Catanzaro che passa per 1-4 sul campo del Rieti. La rete nel finale di Persano non basta, l'uragano giallorosso si schianta anche sui laziali. Al 17' passano avanti gli uomini di Auteri con il solito Tulli, poi tra primo e secondo tempo Di Piazza sigla la personale doppietta e nel finale Giannone fa forza quattro inserendosi in area e freddando Merelli sul servizio di Bianchimano. I calabresi hanno giocato il 10 dal 78' per via dell'espulsione di Martinelli.

Rieti-Catanzaro 1-4