Questo sabato di Serie C si chiude con tre gare valide per la 32^ giornata del Girone A.

Ancora un pareggio per la Virtus Entella, bloccata in casa sullo 0-0 dalla Robur Siena. Non ne approfitta il Piacenza che d'altronde non spezza la legge casalinga dell'Arezzo, pareggiando 1-1 con gli amaranto. Padroni di casa in vantaggio nel primo tempo con Foglia, i biancorossi riequilibrano la situazione nella ripresa con Barlocco. Izzillo decide la sfida tra Pisa e Carrarese, con i nerazzurri che si impongono per 1-0. Il centrocampista trova la rete da tre punti a pochi minuti dal termine, dopo essere subentrato a gara in corso.