Serie C, il 12 gennaio convocata l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente di Lega

Il Presidente, in virtù dei poteri conferiti dallo Statuto di Lega, convoca l’Assemblea Straordinaria Elettiva delle Società associate. I lavori dell’Assemblea si svolgeranno secondo il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Verifica dei poteri;

2) apertura dell’Assemblea con costituzione dell’Ufficio di Presidenza;

3) intervento e comunicazioni del Presidente;

4) elezione del Presidente della Lega;

5) elezione dei due Vice Presidenti della Lega;

6) elezione dei sei componenti del Consiglio Direttivo della Lega;

7) elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega, dei due componenti effettivi e dei due componenti supplenti;

8) varieedeventuali.

L’Assemblea si svolgerà a Roma, presso il Gran Salone dei Cesari dell’Hotel Hilton Rome Airport, via A. Ferrarin, 2, 00054 - Fiumicino, in prima convocazione con inizio alle ore 08.00 del 12 gennaio 2021 ed in seconda convocazione con inizio

ALLE ORE 11:00 DEL 12 GENNAIO 2021

e sarà regolata dalle vigenti disposizioni di cui allo statuto e al regolamento elettorale reso noto con Comunicato Ufficiale pubblicato in pari data.