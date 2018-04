Serie C, il 37esimo turno: Padova programma, Lecce pronto alla festa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Serie C che entra nel vivo, con i gironi A e C che devono ancora assegnare la promozione diretta. Chi ha già festeggiato, invece, è il Padova nel girone B che ha iniziato già a programmare la stagione del ritorno in Serie B.

Girone A

Livorno e Siena continuano a darsi battaglia per il primato, con i labronici avanti di due punti sui bianconeri. La squadra di Sottil ospita quest'oggi la Carrarese di Baldini, che sogna di arrivare in finale playoff, mentre la Robur è attesa dalla sfida interna contro il Piacenza. Il Pisa sarà di scena ad Arezzo, mentre l'Alessandria - che ha alzato al cielo la Coppa Italia di categoria pochi giorni fa ai danni della Viterbese - sarà di scena a Pistoia.

Girone B

Il Padova dovrà sfidare la Reggiana in trasferta, con gli emiliani che sono attualmente terzi in graduatoria mentre i patavini di Bisoli non dovranno farsi prendere dall'euforia e scendere in campo col piglio giusto. In mezzo c'è la Sambenedettese, che ospiterà l'Albinoleffe, mentre Sudtirol e Bassano saranno in scena rispettivamente a Ravenna e Vicenza.

Girone C

Il Lecce ha quattro punti di vantaggio su Trapani e Catania, domani sfiderà la Paganese e la festa sembra dietro l'angolo. In caso di successo degli uomini di Liverani, inizierebbero i festeggiamenti al Via del Mare per il ritorno tra i cadetti. Intanto il Trapani ospiterà il Monopoli, gli etnei saranno a Matera e non vogliono più lasciare punti per strada così da chiudere il raggruppamento in seconda posizione.