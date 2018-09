Serie C, il Catania vince sul campo del Rende: 2-1 il finale

Si è concluso il match tra Rende e Catania con la vittoria per 2-1 della formazione ospite. 2-1 per il Catania, dunque, propiziato dalle reti di Manneh e Silvestri. Di Awua la rete del momentaneo pareggio del Rende. Buona partita dei padroni di casa, che non è comunque bastata a portare a casa la vittoria finale.