Serie C, il Catanzaro vince nel recupero: 2-0 a una Viterbese rimaneggiata

Fonte: tuttoc.com

© foto di Giuseppe Scialla

Tutto facile per il Catanzaro. che si impone per 2-0 sulla Viterbese-2, visto che la maggior parte dei giocatori della prima squadra (17 nello specifico) è rimasta in sede per preparare la finale di ritorno di Coppa Italia Serie C, obiettivo primario della stagione. Guidata in panchina da Alberto Villa, allenatore ad interim dopo l'ufficializzazione in mattinata di mister Rigoli quale successore di Calabro, la squadra laziale è capitolata sotto i colpi di Bianchimano e Signorini, nel recupero della sedicesima giornata del Girone C. Con questo risultato, il Catanzaro appaia il Catania a quota 64, ma lo sopravanza al terzo posto perché a parità di scontri diretti ha la miglior differenza reti. Per la Viterbese uno stop che significa restare bloccati a quota 47, a 2 lunghezze dalla coppia Rende-Cavese e di conseguenza dalla zona playoff.