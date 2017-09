Serie C, il Collegio di Garanzia dichiara inammissibile il ricorso del Lumezzane

Fonte: http://www.coni.it/

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, all'esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna e presieduta dal prof. Mario Sanino, ha assunto le seguenti determinazioni:

- ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato il 9 agosto 2017 dalla società A.C. Lumezzane S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, per l’asserita, mancata riammissione della società ricorrente al campionato di Serie C per la stagione 2017/2018; le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di euro 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.