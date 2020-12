Serie C, il Como sbatte sul Piacenza. Al Sinigaglia è 0-0, si muove la classifica di entrambe

Termina senza reti la sfida tra Como e Piacenza, coda finale del 13esimo turno di Serie C, per quanto riguarda il Girone A. Le due squadre non riescono a farsi male e i biancorossi di Manzo possono festeggiare un punto importante, che tuttavia non cambia di molto la classifica. I lariani salgono al quinto posto della classifica con 21 punti, con la vetta distante sette lunghezze ora e occupata dal super Renate di quest'anno (9 vittorie e un pari in 13 gare giocate)